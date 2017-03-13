140 sivil polis sürücüleri denetliyor

İstanbul'da, her gün yolcu gibi toplu taşıma araçlarına binen 140 sivil trafik polisi, kural ihlallerine izin vermiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy-Kartal-Pendik, Harem-Gebze, Bakırköy-Topkapı, Bakırköy-Mahmutbey, Şişli-Karayolları, Küçükçekmece-İkitelli, Topkapı-100. Yıl Mahallesi, Büyükçekmece-Esenyurt gibi 100'ün üzerinde güzergahta günde yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan yolcu minibüsleri farklı yöntemlerle denetliyor. Resmi ekipler uygulama noktalarında, Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı 140 sivil trafik polisi ise bindikleri toplu taşıma araçlarında kural ihlallerine göz açtırmıyor. Sivil ekipler, sürücülerin kırmızı ışıkta geçip geçmediğini, fazla yolcu alıp almadığını, güzergah dışına çıkıp çıkamadığını, araç kullanırken cep telefonu ile konuşup konuşmadığını inceleyerek, sürücülerin riskli ve dikkatsiz araç kullanımını fotoğraf ve video ile belgeliyor.
Kural ihlalleri tespit ediliyor
Anadolu Yakası Pendik-Kartal-Kadıköy hattında yapılan denetim sonrasında bilgi veren sivil trafik polisi Ali Altın, uygulamayı yaklaşık 4 aydır gerçekleştirdiklerini söyledi. Farklı güzergahlarda minibüsler, ticari taksiler ve halk otobüslerinde denetlemeler yaptıklarını belirten Altın, "Sivil trafik polisleri olarak araçlara yolcu gibi binerek, yolculuk esnasında sürücülerin yapmış olduğu kural ihlallerini tespit ediyoruz. Bu ihlalleri görüntüleyerek belgeliyoruz. Uygulama noktalarımızda da resmi polis ekiplerimiz gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Bunun amacı bu araçlarda yolculuk eden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini, güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak. Bu tür uygulamalarımız sürekli olarak seçilen farklı güzergahlarda gerçekleştiriliyor." diye konuştu. AA