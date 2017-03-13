140 sivil polis sürücüleri denetliyor

İstanbul'da, her gün yolcu gibi toplu taşıma araçlarına binen 140 sivil trafik polisi, kural ihlallerine izin vermiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy-Kartal-Pendik, Harem-Gebze, Bakırköy-Topkapı, Bakırköy-Mahmutbey, Şişli-Karayolları, Küçükçekmece-İkitelli, Topkapı-100. Yıl Mahallesi, Büyükçekmece-Esenyurt gibi 100'ün üzerinde güzergahta günde yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan yolcu minibüsleri farklı yöntemlerle denetliyor. Resmi ekipler uygulama noktalarında, Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı 140 sivil trafik polisi ise bindikleri toplu taşıma araçlarında kural ihlallerine göz açtırmıyor. Sivil ekipler, sürücülerin kırmızı ışıkta geçip geçmediğini, fazla yolcu alıp almadığını, güzergah dışına çıkıp çıkamadığını, araç kullanırken cep telefonu ile konuşup konuşmadığını inceleyerek, sürücülerin riskli ve dikkatsiz araç kullanımını fotoğraf ve video ile belgeliyor.

Kural ihlalleri tespit ediliyor