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142 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da 2016 yılı içerisinde 142 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda yüzlerce silah ve patlayıcı, yüzbinlerce fişek ve tonlarca amonyum nitrat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 bin 990 terör şüphelisinden bin 615’i tutuklandı.

25 Ocak 2017 Çarşamba 17:32
142 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Diyarbakır’da 2016 yılı içerisinde hem jandarma hem de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Diyarbakır Valiliği, yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilimizde 2016 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplamda, 318 uzun namlulu silah, 120 av tüfeği, bin 272 adet şarjör, 229 bin 164 fişek, 356 el bombası, 108 tabanca, 7 roketatar ve lav, 13 kurusıkı tabanca, 65 roketatar mühimmatı, 442 el yapımı patlayıcı, 199 ton 519 kilogram amonyum nitrat, 428 tüp, 18 gece görüşlü dürbün, 475 molotof kokteyli, 345 havai fişek, bin 528 adet torpil ve maytap ile 11 bin 555 adet örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

334 silahlı saldırı gerçekleştirildi

Açıklamada, yıl içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 161 yakalama, 172 silah, mühimmat ve malzeme ele geçirme, 91 patlayıcı madde bulma, 35 çatışma ve 21’i de diğer olaylar olmak üzere toplam 480 olayın yaşandığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: “Bölücü terör örgütü mensuplarınca 2016 yılı içerisinde toplamda 334 silahlı saldırı, 336 patlayıcı madde kullanma, eyp ve havai fişek, 9 kundaklama, 476 örgüt propagandası, 1302 korsan gösteri, soygun, yağma, adam kaçırma, yol kesme ve mala zarar verme ile 49 diğer olmak üzere terör olayları meydana gelmiştir.”

6 bin 990 gözaltı

Operasyonlarda ve yaşanan olaylarda 6 bin 990 kişinin gözaltına alındığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:  “Bunlardan bin 615’i çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanmıştır.  Yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü mensuplarından 124’ü ölü, 12’si sağ, 6’sı teslim olmak üzere toplam 142 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.  Ayrıca bu operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu olan ve kırmızı liste ile aranan orta saha sorumlusu Azad Siser kod adlı Ekrem Güney, gri liste ile aranan orta sahada yürütmeden sorumlu Çekdar kod adlı Ahmet Talva, mavi liste ile aranan orta saha 2’nci düzey sorumlusu Azad Farkin kod adlı Nevzat Gündüz etkisiz hale getirilmiştir.  İlimizde daha önceden olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadele tüm kararlılığıyla devam edecektir.” İHA
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