15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı Türkiye genelinde 2 bin 821 noktada, 9 bin 809 personelin katılımıyla altıncısı yapılan "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" kapsamında, 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:30 Bu haber kez okundu.