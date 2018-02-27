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15 dakikada katarakttan kurtulun

Katarakt ameliyatının dünyada oldukça sık görülen ve en çok yapılan ameliyatlar grubunda yer aldığını ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün, “Ortalama 15 dakika süren ameliyat, bütün dünyada en çok yapılan ve en başarılı ameliyat grubudur” dedi

27 Şubat 2018 Salı 17:44
15 dakikada katarakttan kurtulun

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün, sık görülen katarakt hastalığı hakkında önemli bilgiler vererek, katarakt ameliyatının 15 dakika gibi kısa sürede yapılabildiğini kaydetti.

Katarakt ameliyatının dünyada oldukça sık görülen ve en çok yapılan ameliyatlar grubunda yer aldığını ifade eden Op. Dr. Nezihi Ün, “Katarakt gözümüzün şeffaf merceğinin zamanla o şeffaflığını kaybetmesidir. Katarakt çoğunlukla yavaş gelişen bir durumdur.

Şeffaflık kaybolduğu için zamanla bulanık görmeye başlanıyor” dedi. Kataraktın belirtilerini hastalar “Kamaşma, görme kalitesinin bozulması, geceleri araba kullanırken ışıkların saçılması, genel olarak bulanık görme, puslu görme şeklinde tarif ediyorlar” diye konuştu.

Sadece yaşlılarda görülmüyor

Katarakt yeni doğan döneminden başlayıp, hayatın her döneminde görülebilir. Ancak ilerleyen yaşlarda sıklığı artıyor. 80’li-90’lı yaşlara çıktığınızda yüzde 90’lara kadar çıkabiliyor.

Yani çok sık görülen bir durum. Dr. Ün, kataraktın çocuklarda ve gençlerde daha farklı görüldüğünü ifade ederek, “Yaş gruplarına göre bazen endişelerimiz artıyor. Bazılarının altında başka sebepler aradığımız da oluyor. Örneğin diyabetik hastalarda daha erken yaşlarda katarakt hastalığı görülüyor.

Çocuk hastalarda tanı konduysa, metabolik hastalıklara bağlı bazı sendromlar aklımıza geliyor. Bazen cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar yine bu grupta, travma gibi çok yaygın sebepler bunlar” şeklinde konuştu.

Erken tanı çok önemli

Kataraktın uzun süre beklediğinde bir takım komplikasyonlarla karşılaşılabildiğinin altını çizen Op. Dr. Nezihi Ün, "Eğer çok olgunlaşmış bir katarakt ise gözün içinde dağılıp göz içi iltihabı ya da kataraktın kendisinden kaynaklı göz tansiyonu gelişebiliyor hastalarda.

Göz tansiyonu da sinsi bir hastalık körlük ile sonuçlanabiliyor. Yani basit halledilebilir bir problem, gerçekten hastanın başına ciddi problemler açabiliyor. Ya da hasta diyabetik bir hasta ise diyabete bağlı retina hastalığı kötüye gidiyor ama hasta bunun farkına varmıyor. Katarakt bunu maskeleyebiliyor ve hasta bunu katarakttan biliyor. Ya da en zor şekilde sarı nokta hastalığı, çok güncel konulardan biridir.

Görme merkezi ile ilgili bir hastalık. Örneğin bu hastalık var ise hastalığın tedavi şansı kaybediliyor. O nedenle, eğer hasta ameliyat olmak istemiyor olsa bile, yakın kontrolü çok önem arz ediyor" dedi.

Ameliyat 1 kere yapılır

Katarakt ameliyatının çok kolay olduğunu belirten Ün, “Katarak ameliyatı 1 kere yapılır. Ameliyat ortalama olarak 15 dakika sürüyor, bütün dünyada en çok yapılan ameliyat grubu ve en başarılı ameliyat grubudur.

Hastaların kataraktla yaşarken aldıkları risklere oranla ameliyat riskleri düşük kalıyor. Zaten hastalar ameliyatın ertesi günü eskiden ne seviye görüyorsa ona ulaşıyor, tabi başka bir hastalıkları yoksa. Yaklaşık 5-7 gün içinde de gündelik hayatlarına dönebiliyorlar.

Ayrıca ameliyat karar verildiğinde hastaya özel göz içi lenslerinin planlanması yapılarak hastaların uzaktan ya da tamamen gözlükten kurtulması da sağlanabilmektedir” şeklinde konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KataraktAmeliyatGöz Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi ÜnDünya
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