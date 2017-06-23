15 milyon yollarda olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , yaptığı açıklamada, 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 milyona yakın vatandaşın yola çıkmasını beklediklerini söyledi. Bayramlarda özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin önemli oranda yoğunlaştığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bayram dolayısıyla yaşanacak yoğunluk nedeniyle kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda yapım çalışmalarına 24-28 Haziran'da ara verilecek. Trafiği yoğun tatil bölgelerimizde ana güzergahlarda da ek önlemler alındı. Otoyollar başta olmak üzere, trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında da bakım ve onarım gibi çeşitli nedenlerle kullanılamayan şeritler trafiğe açıldı. Biz, vatandaşımızın yolunu açıyoruz ancak tek isteğimiz var, vatandaşlarımız yollarda dikkatli olsun ve herkes ailesine sağ salim kavuşsun."

Arslan, havalimanlarında da yoğun bir trafik beklendiğini dile getirerek, Cuma’dan başlayarak 2 Temmuz'a kadar 7 büyük havalimanından 37 bin 600 uçağın iniş-kalkış yapmasının beklendiğini söyledi.

Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi için Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayısının da artırılacağını vurgulayarak, Cuma, Cumartesi ve 27 Haziran'da Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara hatlarında karşılıklı sefer ilave edileceğini söyledi.