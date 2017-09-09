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2 bin balya saman kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 2 bin balya saman alev alev yandı

Ersan İlter
Ersan İlter
09 Eylül 2017 Cumartesi 15:56
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2 bin balya saman kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi Mezarlığı yakınlarında yaklaşık 8 kişiye ait istiflenmiş balyalar önceki gece saat 02.00 sıralarında yanmaya başladı. Alev alev yanan balyaları görenler itfaiyeye haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi ve mahalle sakinlerinin de erken müdahalesiyle yangının büyümesi önlendi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 2 bin balya saman kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İHA

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