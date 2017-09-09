Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi Mezarlığı yakınlarında yaklaşık 8 kişiye ait istiflenmiş balyalar önceki gece saat 02.00 sıralarında yanmaya başladı. Alev alev yanan balyaları görenler itfaiyeye haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi ve mahalle sakinlerinin de erken müdahalesiyle yangının büyümesi önlendi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 2 bin balya saman kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İHA