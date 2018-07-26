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2 haftada 60 bin sürücüye ceza kesildi

İstanbul'da 2-15 Temmuz tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde, 59 bin 393 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:05
2 haftada 60 bin sürücüye ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihlerde kent genelinde 97 bin 510 sürücü ve aracı kontrol etti. Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, tonaj sınırını aşmak, kırmızı ışık ihlali yapmak, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak, şerit ihlali, motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 59 bin 393 araç, araç sahibi ve sürücüye ceza uygulandı.

Ayrıca 8 bin 415 araç otoparka çekildi ve 3 bin 370 araç trafikten men edildi. Aynı tarihlerde kent genelinde 7'si ölümlü 569'u yaralanmalı trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, 839 kişi yaralandı. Haziran ayında fahri trafik müfettişleri, 2 bin 543 araca cezai işlem uyguladı.

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