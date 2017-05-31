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2016 yılında Yunanistan'a rekor vize

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 2016 yılında konsolosluklarından rekor düzeyde vize verildiğini belirterek, "2017 yılının ilk 5 ayında vize verdiğimiz kişi sayısı yüzde 25 arttı. 2016 yılında biz 51 bin vize verdik" dedi.

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2016 yılında Yunanistan'a rekor vize
Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 2016 yılında konsolosluklarından rekor düzeyde vize verildiğini belirterek, "2017 yılının ilk 5 ayında vize verdiğimiz kişi sayısı yüzde 25 arttı. 2016 yılında biz 51 bin vize verdik" dedi.
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile eşi Nikos Stefanou ve Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur'u makamında ağırladı. Başkan Sibel Uyar da ziyarette, çeşitli önerilerde bulunarak, bir süre önce açtıkları Yunanca kursuna ilçede beklemediği kadar bir ilgi gösterildiğini söyledi. Bu kursu yeniden açacaklarını da belirten Uyar, "Bu kursu birlikte de açabiliriz. Ancak benim asıl önerim, Urla'da kadın üretici kooperatifimiz ve üretici ortaklarımızı kapsayan ortak bir proje yapmaktır. Bu konuda işbirliği yapabiliriz" şeklinde konuştu. Başkonsolos Argyro Papoulia, 2017 yılının ilk 5 ayında vize verilen kişi sayısının yüzde 25 arttığını anlatarak, 2016 yılında konsolosluklarından rekor düzeyde vize verildiğini belirtti. Papoulia, "2016 yılında biz 51 bin vize verdik. Bizden sonra Almanya ve İtalya geliyor. Onların vize sayısı 10 bin kişi düzeyinde" şeklinde konuştu. İHA
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Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro PapouliaUrla Belediye Başkanı Sibel Uyar
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