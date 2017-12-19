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2017 yılında 50 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından hazırlanan rapora göre, 2017 yılında öldürülen profesyonel gazetecilerin sayısı 50 oldu.

19 Aralık 2017 Salı 16:30
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2017 yılında 50 gazeteci öldürüldü

Bu, son 14 yılda öldürülen gazeteci sayısında görülen en düşük sayı. RSF'ye göre bu düşüş, umut verici bir gelişme değil.

Gazeteciler dünyanın en tehlikeli bölgelerine göreve gitmekten kaçınıyor ve buralarda çalışan gazeteci sayısı azalıyor. 2017'de 12 muhabirin öldürüldüğü savaş yorgunu Suriye gazeteciler için hâlâ en riskli ülke. Suriye'yi bu yıl 11 kişinin öldürüldüğü Meksika takip ediyor.

Raporda Türkiye bir kez daha profesyonel gazeteciler için "dünyanın en büyük hapishanesi" olarak nitelendirildi. 2017 verilerine göre Türkiye çapında 42 gazeteci ve bir basın çalışanı, meslekleriyle bağlantılı bazı suçlamalarla hâlâ parmaklıklar ardında.

RSF'nin Nisan ayında açıkladığı 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye yine gerilemiş ve 180 ülke arasında 155'inci olmuştu.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de, geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda benzer kaygılara dikkat çekmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GazeteciSavaş
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