2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ve 2018 Resmi tatilleri

Ülke genelinde hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Bayrama kısa bir zaman kala Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün? Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? ve 2018 Resmi tatiller kaç gün. Tüm merak ettiklerinin cevabını haberimizde...