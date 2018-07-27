2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ve 2018 Resmi tatilleri

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü Yolu üzerindeki hayvan pazarının yolunu tutuyor.
Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.
Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.
Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
2018 yılında Milli ve Dini günlerde tatil günleri
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)
2018 yılı dini günler
Haber Merkezi