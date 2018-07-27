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2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ve 2018 Resmi tatilleri

Ülke genelinde hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Bayrama kısa bir zaman kala Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün? Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? ve 2018 Resmi tatiller kaç gün. Tüm merak ettiklerinin cevabını haberimizde...

27 Temmuz 2018 Cuma 13:09
2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ve 2018 Resmi tatilleri

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü Yolu üzerindeki hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

2018 yılında Milli ve Dini günlerde tatil günleri

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

2018 yılı dini günler

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.07.2018 14:08
Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıBayramMüslümanKurbanlık
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