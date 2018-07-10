2050 yılında 10 milyarız

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonunun (UNFPA), geçen yüzyıl ve halihazırda dünya nüfusunun durumu ve gelecek 50 yılda nasıl olacağı hakkındaki tahminlerinden yaptığı derlemeye göre, 2 bin yıl önce dünya nüfusu 300 milyondu. Nüfus 1600'da 600 milyona, 1804'te 1 milyara, 1900'da 1.5 milyara ve 2011'de 7 milyara ulaştı.

1950'den sonra artış hızlandı

Nüfusta en hızlı büyüme dönemi 1950'den sonra gözlendi. Halihazırda dünya nüfusu yaklaşık 7.7 milyara ulaştı. Her yıl yaklaşık 84 milyon artan dünya nüfusunun, yüzyılın sonunda 11.2 milyara erişeceği hesaplanıyor. Yaklaşık 12 yılda bir dünya nüfusuna bir milyar insanın eklendiği göz önünde bulundurulduğunda, halihazırdaki nüfus artış hızıyla 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı öngörülüyor.

UNFPA'ya göre, 2017-2050 arasında dünya nüfusuna 2.2 milyar kişinin eklenmesi bekleniyor. Söz konusu dönemde dünya nüfusuna Afrika kıtasından 1.3 milyar, Asya'dan 750 milyon insanın katılması öngörülüyor. Nüfus artışında Asya'yı Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile Kuzey Amerika ve Okyanusya izleyecek. Bu dönemde nüfusunda azalma olması beklenen tek bölge Avrupa kıtası.

Tahminlere göre, 2017-2050 yıllarında 51 ülke ve bölgede nüfusun azalması bekleniyor. Söz konusu ülke ve bölgelerin çoğu Avrupa kıtasında yer alıyor. Tahminlere göre, 2050 yılında dünya nüfusunun yarısını sadece dokuz ülke oluşturacak. Bu ülkeler Hindistan, Nijerya, Kongo, Pakistan, Etiyopya, Tanzanya, ABD, Uganda ve Endonezya olarak sıralanıyor.

BM'ye göre, en az kalkınmış 49 ülkenin nüfusu ise 1 milyardan 2050'de 2 milyara yükselecek. Verilere dayalı hesaplamalar, zengin ülkelerin nüfusunun az artış göstereceğine işaret ediyor. Hatta göç almamaları durumunda bu ülkelerin nüfusunun azalacağı bile belirtiliyor.

AA