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21 milyon kişi risk altında

Türkiye'de nüfusun yüzde 27'si, binaların yüzde 26'sı en tehlikeli alanlarda bulunuyor. Özellikle 99 depreminden önce yapılan binalarda risk çok fazla

01 Mart 2018 Perşembe 17:29
21 milyon kişi risk altında

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen “Deprem Sempozyumu”nda katılımcılara hitap etti. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin deprem kuşağında yer aldığını anımsatan Akdağ, sempozyumun, Türkiye'de ve bölge ülkelerinde depremle ilgili mücadelelere katkı vereceğine inandığını dile getirdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) açısından Türkiye'de yüzde 48'lik bir sigortalanma oranının bulunduğunu dile getiren Akdağ, vatandaşlara evlerine DASK sigortası yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu. Yıllık 100 lira verilerek DASK sigortasının yaptırılabileceğini belirten Akdağ, bu konudaki farkındalığın da artırılması gerektiğini söyledi.

En fazla risk İstanbul’da

Binaların dönüşümüyle ilgili mevzuata da dikkati çeken Akdağ, vatandaşın gönüllü olarak bu sürece katılması gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, riskin en fazla İstanbul'da olduğuna dikkati çekerek, "Bu meselenin İstanbul'da bir kere daha özellik kazandığını biliyoruz. Bu yeni haritamızla aslında Türkiye'de nüfusun yüzde 27'si, binaların yüzde 26'sı en tehlikeli alanlarda bulunuyor.

 Ama bu yüzde 26'nın bütünü riskli bina değildir, özellikle belli bir yıldan önce yapılan binalarda risk çok fazla." dedi.
AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNüfusBinaDeprem
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