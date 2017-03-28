22 milyon çocuk acil yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'daki dört ülkede yaşayan yaklaşık 22 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, bu ülkelere ayrılan yardımların arttırılması gerektiğine vurgu yapılarak, "Acil müdahale edilmezse Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Somali'de, Sudan ile Yemen'de 1,4 milyon çocuk kuraklık ve silahlı çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedebilir." uyarısında bulunuldu. Kurumun Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, Somali'de benzer bir kıtlığın 2011'de yaşandığını ve geç müdahale nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Acil olarak harekete geçmeliyiz. Çocuklar diğer bir kıtlık açıklamasını bekleyemez" ifadelerini kullandı.

255 milyon dolara ihtiyaç var