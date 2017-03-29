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240 kişilik işe 5 bin 522 başvuru

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında müftülük bünyesinde istihdam edilecek 240 kişi kurayla belirlendi.

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240 kişilik işe 5 bin 522 başvuru
Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında müftülük bünyesinde istihdam edilecek 240 kişi kurayla belirlendi. İl Müftülüğünce, TYÇP kapsamında, 6 ay boyunca kurum binası ve kentteki camilerde çalıştırılmak üzere 240 kişilik kontenjan oluşturuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iş için 5 bin 522 başvuru yapıldı. İstihdam edileceklerin belirlenmesi amacıyla Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 saat süren kura çekiminde, başvuruda bulunanlar arasından 240 kişilik asil liste belirlendi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. AA
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Hakkari Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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