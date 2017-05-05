3 ayda 587 kişi öldü

Bu yılın ilk üç ayında meydana gelen 88 bin 335 trafik kazasında 587 kişi öldü , 54 bin 998 kişi yaralandı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2017'nin ilk çeyreğinde 70 bin 926'sı yerleşim yerlerinde, 17 bin 409'u yerleşim yerlerinin dışında olmak üzere 88 bin 335 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 489'u ölümle, 33 bin 221'i yaralanmayla ve 54 bin 625'i maddi hasarla sonuçlandı. Kazalarda, 587 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 54 bin 998 kişi yaralandı.

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazasının en çok yaşandığı il, 3 bin 315 kazada 50 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul oldu.