3 bin yıl sonra yeniden üretildi

Kaymakamlıkça hazırlanan "Siyez Buğdayı 3 Bin Yıl Sonra Frig Vadisine Geri Dönüyor Projesi" kapsamında ekimi yapılan siyez buğdayının hasadı gerçekleştirildi. Frigya Vadileri'nin Afyonkarahisar'daki uzantılarının yer aldığı İhsaniye ilçesindeki bölgede yaklaşık 180 dekar arazide ilk defa ekimi yapılan siyez buğdayı, iç ve dış piyasada büyük talep görmesiyle öne çıkıyor.

Kaymakam Alper Taş, yaptığı açıklamada, Frig Vadileri'nin 3 bin yıllık bir geçmişi olduğunu ve araştırmalarında o tarihlerde siyez buğdayının bölgede yoğun olarak ekiminin yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Buradan yola çıkarak bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Taş, şöyle konuştu: "3 bin yıl önce ekimi yapılan siyez buğdayını tekrar İhsaniye ilçemizde yer alan Frig Vadileri'ne geri getirme kararı aldık.

Projemiz bu şekilde başladı. İlk denememizi iki yıl önce 4 dekarlık bir alanda yaptık ve çok verimli olduğunu gördük. Bu yıl da 180 dekarlık bir alana ekimini gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz hasatlarını yaptı. Güzel bir verim söz konusu. Bu da bizleri mutlu ediyor." Taş, ekimi yapılan siyez buğdayının diğer buğdaylara göre çok daha sağlıklı, pazar fiyatının da daha iyi olduğunu belirterek, projenin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü vurguladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Emrah Kurt da siyezin buğdayın atası ve Anadolu'nun yerli tohumu olduğu yönünde verilerin bulunduğunu belirtti.

AA