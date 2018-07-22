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3 günde 100 kişi aynı şikayetten hastaneye yattı

Sivas'ın Kangal ilçesinde, son 3 günde yaklaşık 100 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

22 Temmuz 2018 Pazar 16:58
3 günde 100 kişi aynı şikayetten hastaneye yattı

İlçede ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan yaklaşık 100 kişi, Kangal Devlet Hastanesine müracaat etti. Bu kişilerden tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada şikayetlerin şebeke suyundan kaynaklandığına yönelik iddialara da yanıt verdi. İlçede içme suyu analizlerinin ve gerekli klorlama çalışmalarının belirlenen periyotlarda yapıldığını ifade eden Öztürk, içme suyunda herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Öztürk, "İçme suyuyla ilgili şunu da tüm insanlarımızın bilmesinde fayda var; içme suyuyla ilgili analizleri İl Sağlık Müdürlüğü her dönem belli periyotlarda alır varsa eksikler bizlere bildirir bizler de onların belirttiği eksikliği gidermek için çalışmalar yaparız. Ama şimdiye kadar böyle bir sıkıntımız olmadı." değerlendirmesinde bulundu. Öztürk, Belediye olarak bu konuda çok hassas davrandıklarını sözlerine ekledi.

Kangal ilçesinin bir marka olduğunu ve 11 bin nüfusunun bulunduğunu belirten Öztürk, yaz döneminde ise 40 bin civarında vatandaşa hizmet verdiklerine işaret etti. Öztürk, ilçede hizmetlerde hiçbir aksamanın söz konusu olmadığını da belirterek, vatandaşlardan yanlış bilgilere itibar etmemelerini istedi.
AA

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