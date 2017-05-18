Havalimanında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte 3 güne çıkan hafta sonu tatilini, şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte 3 güne çıkan hafta sonu tatilini şehir ya da ülke dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. İç ve dış terminallerdeki güvenlik noktaları, check-in bankoları ve pasaport noktasında uzun kuyruklar oluşurken, 7 bin araç kapasiteli otoparkta da sürücüler yer bulmakta zorlandı. Boş otopark yeri bulamayan bazı vatandaşlar, araçlarını otopark iç yollarına park etmek durumunda kaldı.
3 günlük tatil vatandaşa yaradı
Havalimanında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte 3 güne çıkan hafta sonu tatilini, şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
18 Mayıs 2017 Perşembe 15:43
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