3 kişi daha gözaltına alındı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin sözleşmesi feshedilen yemek şirketinden 3 çalışanın daha sabaha karşı gözaltına alındığını bildirdi. Güvençer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bütün boyutlarıyla hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden soruşturulduğunu, soruşturmanın da tamamlanınca kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Kışlaya yemek veren şirketin Manisa'daki yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 çalışanın daha önce gözaltına alındığını anımsatan Güvençer, "Bu sabaha karşı 3 şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınanların ifadelerine müracaat edecek." diye konuştu.
Bu arada Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek, "Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor." dedi.
‘Askeriye kendi su şebekesini kullanıyor’
Bu arada Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek, "Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor." dedi.
Öte yandan Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili askerlerden alınan kan ve idrar örneklerinin İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarlarına teslim edildiğini, olayın buradan alınacak sonuçla netleşeceğini bildirdi. HABER MERKEZİ