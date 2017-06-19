3 kişi daha gözaltına alındı Sözleşmesi feshedilen yemek şirketinden 3 çalışan daha dün sabaha karşı gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 24 çıktı. Bu arada MASKİ Genel Müdürü Coşkun, askeriyenin kendi su şebekesini kullandığını, şehir şebekesini kullanmadığını belirtti

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:25 Bu haber kez okundu.