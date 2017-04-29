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33 yıl sonra buluştular

Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Hizmetleri Ulaştırma Takımı Komutanlığında 1984 yılında aynı anda askerlik yapan 42 arkadaş, 33 yıl sonra Antalya'nın Kemer ilçesinde buluştu.

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33 yıl sonra buluştular
Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Hizmetleri Ulaştırma Takımı Komutanlığında 1984 yılında aynı anda askerlik yapan 42 arkadaş, 33 yıl sonra Antalya'nın Kemer ilçesinde buluştu. Diyarbakır Polis Okulunda polis memuru Hasan Erol, Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Hizmetleri Ulaştırma Takımı Komutanlığında askerlik yaptığı arkadaşlarını bir araya getirdi. Kemer ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde düzenlenen buluşmaya, 1984 yılında aynı anda askerlik yapan 42 kişi katıldı. Hasan Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar sonra ilk defa bir araya geldiklerine işaret ederek, "Bu buluşmayı gelenek haline getireceğiz. Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Hizmetleri Ulaştırma Takımı Komutanlığı, Kıbrıs'ta ve terörle mücadelede üstün hizmet madalyası alan birlik. Burada askerlik yaptığımız için gurur duyuyoruz." dedi. Özel bir şirkette tır şoförlüğü yapan Murat Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'nın Polatlı ilçesindeki topçu okulundan askeri araçların çıktığını gördüklerini ve onları engellemek için lastiklerinin havasını indirdiklerini anlattı. Buluşmada askerlik arkadaşları, eski günleri yad etmek için tekrar içtima alıp tekmil verdi, mıntıka temizliği yaptı. İçtima sırasında kendi aralarında konuşan asker arkadaşlarına kızan Erol, arkadaşlarına ceza olarak istikamet verip koşturdu. AA
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Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Hizmetleri Ulaştırma Takımı Komutanlığı
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