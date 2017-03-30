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37 öğrenci gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesinde (İÜ), izinsiz gösteri sırasında 37 öğrenci gözaltına alındı.

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37 öğrenci gözaltına alındı
İstanbul Üniversitesinde (İÜ), izinsiz gösteri sırasında 37 öğrenci gözaltına alındı. Üniversitenin Beyazıt yerleşkesinde, Kızıldere'de 42 yıl önce girdikleri çatışmada öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için toplanan öğrencilere üniversitenin özel güvenliğince izin verilmedi. Öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıkması üzerine polis duruma müdahale etti, 37 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
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