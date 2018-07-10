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4 çocuktan 1'i savaşta yaşıyor

Dünya üzerinde 535 milyon çocuk çatışma ve afet koşullarının hüküm sürdüğü ülkelerde yaşıyor. Bunlardan 350 milyonu silahlı çatışmaların etkilerine maruz kalıyor

10 Temmuz 2018 Salı 18:34
4 çocuktan 1'i savaşta yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Başkanı Henrietta Fore, dünyada her 4 çocuktan 1'inin çatışma ve afet koşullarında yaşadığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını devralan İsveç, "Bugün Çocukları Korumak Yarın Çatışmaları Önler" başlıklı toplantı düzenledi.

Toplantıda BMGK üyelerini bilgilendiren UNICEF Başkanı Fore, dünyada halen 535 milyon çocuğun, toplam çocuk nüfusunun yaklaşık 4'te 1'inin, çatışma ve doğal afet koşullarının hüküm sürdüğü ülkelerde yaşadığını, bunlardan 350 milyonunun silahlı çatışmaların etkilerine maruz kaldığını belirtti.

Son yıllarda Suriye, Yemen, Mali ve Güney Sudan'daki iç çatışmalarda yaşamları altüst olan çocukları örnek veren Fore, bu koşullarda yaşayan çocukların yalnızca kendi geleceklerine değil, ülkelerinin geleceğine de güveni kalmadığını vurguladı.

Çocuklar rehabilite edilmeli

Toplantıda BMGK üyeleri ilk kez, çatışma bölgelerinde silah altına alınan ve silahlı çatışmaların tarafı olan çocukların "kurban" olarak kabul edilmesi ve bu durumdaki çocukların yargılama yerine rehabilitasyona tabi tutulmaları gerektiği prensip olarak kabul etti.

BM çocuklar ve silahlı çatışmalar özel temsilcisi Virginia Gamba da 2017 yılında çatışma bölgelerinde 21 bin çocuk hakkı ihlali yaşandığına dikkat çekerek, "Bu alçak fiillerin çoğu silahlı gruplarca işlenmiş olsa da hükümet güçleri ve kimliği bilinmeyen silahlı grupların da bu tip ihlallerdeki rolü büyük.

Bu tip fiiller çocukların ve ailerin olduğu kadar toplulukların hayatında da onarılmaz izler bırakıyor. Çocuklara yönelik bu şiddet döngüsünü kırmak için önleyici ve bütünleştirici ortak çabalara ihtiyacımız var" diye konuştu.
AA

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