4 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Elazığ 'da kalp yetmezliğinden ölen kadının üvey oğlu da acı haberi alır almaz üzüntüsünden kalp krizi geçirip annesinden 4 saat sonra hayatını kaybetti.

Tunceli’de yaşayan 9 çocuk annesi 84 yaşındaki Beser Bozkurt, kalp yetmezliği rahatsızlığından dolayı geçtiğimiz Perşembe günü tedavi amaçlı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 2 gündür tedavi gören anne Bozkurt, önceki gece yarısı hayatını kaybetti. Bu sırada Guatr tedavisi için hastanede bulunan Bozkurt'un 72 yaşındaki 5 çocuk babası üvey oğlu İsmail Bozkurt ise yakınlarından acı haberi alır almaz fenalık geçirdi. Doktorların müdahalesine rağmen İsmail Bozkurt da annesinden 4 saat sonra gece saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.