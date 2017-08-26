4 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Elazığ'da kalp yetmezliğinden ölen kadının üvey oğlu da acı haberi alır almaz üzüntüsünden kalp krizi geçirip annesinden 4 saat sonra hayatını kaybetti.
Tunceli’de yaşayan 9 çocuk annesi 84 yaşındaki Beser Bozkurt, kalp yetmezliği rahatsızlığından dolayı geçtiğimiz Perşembe günü tedavi amaçlı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 2 gündür tedavi gören anne Bozkurt, önceki gece yarısı hayatını kaybetti. Bu sırada Guatr tedavisi için hastanede bulunan Bozkurt'un 72 yaşındaki 5 çocuk babası üvey oğlu İsmail Bozkurt ise yakınlarından acı haberi alır almaz fenalık geçirdi. Doktorların müdahalesine rağmen İsmail Bozkurt da annesinden 4 saat sonra gece saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Bozkurt ailesinin yakınları dün Elazığ Eğitim ve Araştırma ile Medical Park Elazığ Hastanesinden anne ve oğlunun cenazelerini alarak son yolculuğuna uğurlamak üzere Tunceli'nin Mazgirt ilçesine götürdü. İHA