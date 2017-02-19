4 yaşından sonra biberon olmaz

Ortodonti Uzmanı Dr. Hatice Kübra Demirtaş, 4 yaşından sonra parmak emme ve biberon kullanma gibi kötü alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Demirtaş, süt dişlerinin önemine yönelik yaptığı açıklamada, çocuklarda süt dişlerinin ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Diş teli tedavisinin (ortodontik tedavi) minimal düzeyde diş çapraşıklıklarından başlayarak çene problemleri, çenenin normalden önde ya da geride olması durumu gibi ciddi iskeletsel problemlere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten Demirtaş, sadece dişlerin hareketiyle düzelecek problemlerde ideal tedavi yaşının tüm daimi diş kavsinin tamamlandığı 11-12 yaşları olduğunu, çene problemlerinde ise erken müdahalenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Demirtaş, çapraşıklığın birden fazla nedeni bulunduğunu, en önemli sebeplerinden birinin de “nasıl olsa yerine yenisi gelecek” düşüncesi ile süt dişlerini hafife almak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Aslında süt diş kavsi düşündüğümüzden çok daha önemli görevlere sahiptir. Süt dişlerinin en temel vazifesi altlarından gelecek daimi dişler için yer tutucu vazifesi yapmaları ve onların yerlerini korumalarıdır. Daimi dişlenme kronolojik bir sırayla gerçekleşir, süt diş dizisine yapılan normal dışı bir müdahale (diş çekimi sonucu yer tutucu yapılmaması, çürük neticesi oluşan madde kaybının onarılmaması) daimi dişlerde karşılaşılacak problemlerin en sık sebebidir. İskeletsel problemlerin bir kısmı genetiktir, bir kısmı alışkanlık gereği, solunum sıkıntısı neticesinde veya ağrılı diş varlığı gibi durumlarda alışkanlık gereği çenelerin farklı konumlandırılması ve bu konumun tedavi edilmeyerek zamanla kalıcı hale gelmesi neticesinde oluşur.”

Demirtaş, Parmak emme alışkanlığında emme eyleminin şiddetinden damak kubbesinin derinleştiğini, ön dişlerde fırlaklık meydana geldiğini, üst çenenin darlaştığını, alt çenenin geriye kaçtığını ve bunların domino taşı gibi tüm gelişim mekanizmasını bozduğunu belirtti. AA