40 eski polise hapis cezası

Kırşehir'de, aralarında eski şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 35'i tutuklu 40 eski polise 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 35'i tutuklu 40 eski polis, 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 35 tutuklu, 5 tutuksuz sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıklar ve avukatlarından son savunmalarını aldı. Atılı suçları işlemediklerini, örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u kullanmadıklarını, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğunu öne süren sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkladan 24'üne "terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay, 11'ine 7 yıl 6 ay, "örgütün sohbet toplantılarının organizasyonunda görev aldıkları için hapis cezası verdi. AA