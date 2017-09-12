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40 turist ölümden döndü

Antalya’nın Kemer ilçesinde dalış için tekne turuna çıkan 40 turist, bindikleri teknenin alttan su alması sonucu ölümden döndü. Olay sırasında panik yaşayan turistler daha sonra başka bir tekne ile tura devam etti

12 Eylül 2017 Salı 16:43
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40 turist ölümden döndü

Kemer’de tatil yapan çeşitli ülkelerden 40 turistin bulunduğu Albatros-6 isimli dalış turizmi teknesi, marinadan ayrılarak dalış noktalarına hareket etti. Tekne, Kocaburun yakınlarına geldiğinde henüz tespit edilemeyen bir cisme çarptı ve sağ ön tarafı hasar gördü. Teknenin içine hızla su dolduğu tespit edilince kaptan Onur Aşık, durumu G-Marina ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber verdi. Albatros-6, G-Marina ve Bot Komutanlığı teknelerinin kontrolünde marinaya getirilirken bir başka tekne de yolcuların gerektiğinde tahliyesi için hazır bulunduruldu.
Marinaya çekilen teknedeki yolcular Ecem-7 isimli tekneye alınarak kaldıkları yerden geziye devam ederken az sayıda turist ise yaşadıkları olay sebebiyle geziden vazgeçti. Yolcuların tahliyesinden sonra Albatros-6 bakım havuzundaki lift yardımıyla askıya alınarak içindeki tonlarca su boşaltıldı. Tekne daha sonra onarım için karaya alındı. Çalışmalar sırasında Liman Başkanı Kemal Yeşil, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Hasan Özak hazır bulundu.


‘Panik oldu ama hayat devam ediyor’


Tekne kaptanı Onur Aşık, "40 yolcumuz vardı Baba Burun mevkiinde seyrimize devam ederken bir cismin bize vurduğunu beklide yüzen, beklide yüzen özelliğini yitirmiş bir cisim bize vurduğunu düşündük kontrol ettik. Hafif bir sarsılma oldu kontrol ettik, kontrol ettiğimizde de suyun geldiğini gördük risk almak istemedik çünkü bizimkisi dalış teknesi, biz kendimiz de onarabilirdik ama risk almak istemedik direkt marinaya gittik. Korkulacak bir durum olmadı yolcular başka bir tekne ile yollarına devam ettiler. Panik tabii ki oldu kaçınılmaz bir durum. Herkesi sakinleştirmeye çalıştık, sağ salim çok şükür marinaya girdik” dedi. İHA

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