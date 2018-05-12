400 milyon çocuk okulsuz kalacak

Brown, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, çocuk işçi, çocuk evlilikleri ve çocuk kaçakçılıklarının önlenmesi ve eğitimin desteklenmesi için 11.5 milyon gencin imza toplayarak uluslararası finansal bir sistem kurulması talebinde bulunduğunu ve bu çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Her çocuğun eğitim hakkı olduğuna ve okula gitmesi gerektiğine ancak dünyanın eğitim kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Brown, "Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak ve dünyada okul çağındaki çocukların yarısı yani 800 milyonu kaliteli eğitim alamayacak" dedi. Dünya genelinde üçte ikisi kadın, 750 milyon yetişkinin de okuma yazma bilmediğine işaret eden Brown, eğitim için uluslararası finansal bir sistem kurulması ve eğitime yatırım yapılması çağrısında bulundu.

AA