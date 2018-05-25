44 bin turist o köşk için geldi

Doğu Karadeniz'e gelen turistler, Trabzon'a yoğun ilgi gösteriyor. Atatürk Köşkü de kente gelen turistlerin şehir merkezinde en çok ziyaret ettikleri mekanların başında geliyor. Yaz turizm sezonuyla müzeye gelen turist sayısının katlanarak artması ve sezonun iyi geçmesi bekleniyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'da tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum.

Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş" sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.