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450 muhtar Endülüs'ü gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 9 gezide 450 muhtar İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüldü

29 Temmuz 2018 Pazar 18:10
450 muhtar Endülüs'ü gezdi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen gezilerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamaya göre bugüne kadar düzenlenen 9 gezide, 450 muhtar İspanya'nın Endülüs bölgesine götürülürken, yıl sonuna kadar bin 550 muhtar daha kafileler halinde İspanya, Kudüs ve Umre ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde her hafta bir grubun yurt dışına götürüldüğü programda, ilk etapta yıl sonuna kadar 2 bin muhtarın yurt dışını ziyaret etmesi sağlanacak. Gezi kapsamında bin muhtar İspanya Endülüs bölgesine, 350 muhtar Küdüs'e, 650 muhtar ise Umre ziyaretine götürülecek.
AA

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