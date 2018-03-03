5 bin yıllık dövme bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü British Museum'daki iki mumyanın dövmeli olduğu tespit edildi. British Museum'dan yapılan açıklamada, kızılötesi yöntemle inceleme altına alınan biri kadın iki mumyanın derilerinde, çeşitli figürlerin resmedildiği dövmelerin yer aldığının görüldüğü belirtildi.

İncelemede, kadın mumyanın sağ omzunda bir dizi ufak "S" harfi şeklinde motif ve bir asa, erkek mumyanın da sağ kolunda vahşi bir boğa ile bir keçi dövmesi bulunduğu fark edildi. Uzmanlar dövmelerin statü, otorite ve bilgeliği temsil ettiğini düşünüyor. İklim koşulları sonucunda doğal olarak mumyalaştıkları belirtildi.

Mısır'ın güneyindeki Gebelein'deki sığ mezarlığa gömülen cesetlerin, aşırı kuru iklim koşullarının sonucunda doğal olarak mumyalaştıkları belirtildi. Bundan 100 yıl önce bulunan mumyaların yaklaşık 5 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

Yeni keşifle, Afrika'da dövme uygulamasının bilinenden yaklaşık bin 200 yıl önce başladığı tahmin ediliyor. Bundan önce Avrupa'da Alp'lerde bulunan ve hayvan, eşya gibi figürler yerine geometrik şekillerdeki "Buz adam Ötzi"nin dövmeleri, tarihin en eski dövme örneği olarak kabul ediliyordu.

AA