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5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

16 Haziran 2018 Cumartesi 19:34
5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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EdirneKırklareliKocaeliMeteoroloji Genel MüdürlüğüSakaryaYalova
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