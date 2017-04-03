Ülke genelinde 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında 50 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 262 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 345, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 65, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında bin 973, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 28 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 29'u ölü, 10'u sağ, 11'i teslim olmak üzere 50 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari, Muş, Iğdır, Hatay ve Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 43 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 25 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Güvenlik güçlerince, iki kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere 1,5 ton patlayıcı madde, 157 el bombası, 58'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 75 silah ele geçirildi. AA
50 terörist etkisiz hale getirildi
Ülke genelinde 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında 50 terörist etkisiz hale getirildi.
03 Nisan 2017 Pazartesi 15:06
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