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500 bin kişi otelde konakladı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, genel anlamda bakıldığında turist hareketliliği bakımından bu yıl Türkiye'ye ilginin oldukça iyi olduğunu söyledi

28 Ağustos 2018 Salı 16:59
500 bin kişi otelde konakladı

Kurban Bayramı tatilinin okullar açılmadan önceki son uzun tatil dönemi olduğunu kaydeden Ayık, "Dolayısıyla tatil döneminde vatandaşlarımız hem kıyı bölgelere hem de diğer bölgelere yoğun bir ilgi gösterdiler. Tatil döneminde aşağı yukarı 500 bin civarında vatandaşımız konaklama tesislerinde kaldı. Konaklama tesislerimizin tamamına yakınında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Türkiye'nin yatak kapasitesinin büyük bölümü Akdeniz ve Ege'de zaten.

Fakat bu bölgelerin dışındaki tatil bölgeleri de oldukça ilgi gördü." dedi. Eş, dost, akraba ziyaretleri ve yazlıklarda kalanlar da düşünüldüğünde yurt içinde birkaç milyonluk hareket olduğunu ifade eden Ayık, konaklama tesislerinde kalan sayısının ortalama 500 bin olduğunu vurguladı. Ayık, diğer Müslüman ülkelerde de bayram tatili olması nedeniyle Ortadoğu pazarı başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarından tatilcilerin geldiğini söyledi.

Ayık, "Ortadoğu'dan gelen turistler özellikle İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'ne ilgi gösterdiler." diye konuştu. Eylül ayının turizm sektörü açısından en verimli aylardan biri olduğunu ifade eden Ayık, "Avrupa'da birçok ülkede okullar açıldı fakat Avrupa pazarında orta yaş ve üstünde çocuksuz ailelerin en çok ilgi gösterdiği aylardan biri eylüldür. Şu an itibarıyla baktığımızda özellikle kıyı bölgelerimizde eylül ayı rezervasyonları da oldukça iyi seyrediyor. Ekim ayı sonuna kadar misafir yoğunluğunun devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.
AA

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