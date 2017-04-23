53 bin ebe tükenmişlik sendromunda

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, Türkiye’de 53 bin ebenin tükenmişlik sendromu yaşadığını öne sürdü. Türkiye’de ebelerin kendi görev tanımları dışında çalıştırıldıklarını belirten Başkan Zengin, 21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, ebelerin sorunlarını sıraladı. Vekil ebe hemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile ebelerin güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edildiğini savunan Zengin, “Kadın ve doğum hastaneleri başta olmak üzere anne ve bebek sağlığı hizmetinde yoğun bir gayret sarf etmekte ve aşırı bir iş yüküne maruz kalmaktadırlar. Bir yılda ülkemizde 1.5 milyonun üstünde doğum gerçekleştiği dikkate alındığında ebe arkadaşlarımızın nasıl bir özveri ile çalıştıkları daha iyi anlaşılmaktadır. 53 bin ebe arkadaşımız daha pek çok sorunla çalışma hayatını sürdürmekte fakat çözüm adına bir türlü adım atılmaması nedeniyle de ümitsizliğe kapılmakta, tükenmişlik sendromu yaşamaktadır” dedi. İHA