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6 günde 600 bin kişi İstanbul'dan ayrılacak

TOFED Genel Başkanı Özcan, bayramdan önceki 6 günlük sürede 600 bin kişinin otobüsle İstanbul'dan yaz ve bayram tatili için ayrılacağını söyledi

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6 günde 600 bin kişi İstanbul'dan ayrılacak
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve yaz tatilinin başlangıcının neredeyse aynı döneme gelmesinin otobüs biletlerine olan ilgiyi artırdığını, bilet talebinde adeta patlama yaşandığını söyledi. Tüm Türkiye'de hareketliliğin yaşandığını belirten Özcan, "Ancak İstanbul'da aşırı bir yoğunluk var. Dünden itibaren başlayıp 23 Haziran Cuma tarihine kadarki tüm biletler 15-20 gün önceden tükendi. Anadolu ve Trakya dahil olmak üzere bilet kalmadı." ifadelerini kullandı.
Özcan, pazartesi ile cumartesiyi kapsayan bayramdan önceki 6 günlük sürede (19-24 Haziran) İstanbul'dan yoğun bir otobüs çıkışı yaşanacağı bilgisini verdi. Şu anda İstanbul'dan her gün 2 bin 500 otobüsün çıktığını dile getiren Özcan, "Bayramda önceki 6 gün boyunca İstanbul'da her gün 2 bin 500 otobüs çıkmış olacak. 35 kişilik de 42-45 kişilik de otobüsler mevcut. Bu otobüslerde ortalama 40 kişi olduğunu ele aldığımızda 6 günde 600 bin kişi İstanbul'dan yaz ve bayram tatili için otobüsle ayrılmış olacak." dedi. AA
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