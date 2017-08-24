Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen lavların kurumasıyla oluşan Gnays kayasından 600 yıldan bu yana aynı yöntemle çömlek yapılıyor. Antik Çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Katakekaumene-Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula, yaklaşık 300 kilometrekarelik alanda 80'den fazla volkan konisi ile peri bacaları, karstik mağaralar, kanyonlar, kaya mezarları, taş köprüler, tarihi evlerin yanı sıra pek çok jeolojik, jeomorfolojik ve doğal mirasını bünyesinde barındırıyor. Salihli ilçesi Gökeyüp Mahallesi bölgesindeki volkanların kurumasıyla oluşan Gnays kayalıklarından yapılan çömlekler, 600 yıldır yörenin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Bölgede sadece Gökeyüp yöresine özgü olan çömlekçilik, erkeklerin traktörlerle Gnays kayasını evlerine götürmesiyle başlıyor. Kayaların öğütülüp toz haline getirilmesinin ardından bölgedeki yataklardan çıkarılan kil ile karıştırılarak toprak çamur haline getiriliyor. Evlerin avlularında kurulan tezgâhlarda kadınların ellerinde şekillenen çamur, çömleğe dönüştürülüyor. AA
600 yıldır çömlek üretiliyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen lavların kurumasıyla oluşan Gnays kayasından 600 yıldan bu yana aynı yöntemle çömlek yapılıyor
24 Ağustos 2017 Perşembe 13:36
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