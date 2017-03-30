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69 bin seçmen oyunu kullandı

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin başladığı altı Avrupa ülkesi ile gümrük kapılarında, üç günde toplam 69 bin 79 seçmen sandığa gitti.

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69 bin seçmen oyunu kullandı
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin başladığı altı Avrupa ülkesi ile gümrük kapılarında, üç günde toplam 69 bin 79 seçmen sandığa gitti. YSK verilerinden derlenen bilgilere göre, 16 Nisan'daki halk oylaması için yurt dışındaki temsilciliklere bağlı seçmenler 27 Mart'ta oy kullanmaya başladı. En fazla Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da 13 temsilcilikte oy kullanıldı. Almanya'nın yanı sıra, Fransa'da 6, Avusturya'da 3, İsviçre'de 3, Belçika'da 2, Danimarka'da 1 ve Lüksemburg'da 1 olmak üzere toplam 29 temsilcilikte oy verme işlemleri için sandıklar kuruldu. Oy verme işleminin ilk üç gününde 57 bin 521 seçmen "evet" veya "hayır" arasındaki tercihini yaptı.
Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapılarıyla diğer gümrük kapılarında ise 11 bin 558 seçmen sandığa giderek oy kullandı. Böylece yurt dışında bugüne kadar 69 bin 79 seçmen oy kullandı. AA
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