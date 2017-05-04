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7 aylık eşini sırtından vurdu

Sultanbeyli'de eşiyle arasında anlaşmazlık olduğu iddia edilen bir kişi, 7 aylık karısını sokak ortasında pompalı tüfekle sırtından vurarak öldürdü.

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7 aylık eşini sırtından vurdu
Sultanbeyli'de eşiyle arasında anlaşmazlık olduğu iddia edilen bir kişi, 7 aylık karısını sokak ortasında pompalı tüfekle sırtından vurarak öldürdü. Olay, Sultanbeyli Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 7 aylık evli olduğu kocasıyla aralarında anlaşmazlık olan F.Ç. sabah saatlerinde bir valiz alarak evinden çıktı. Bir süre sonra eşinin peşinden sokağa çıkan koca İ.Ç., bağırarak karısının peşinden gitmeye başladı. Bunun üzerine korkan talihsiz kadın kaçmaya başladı fakat İ.Ç. kısa sürede karısını yakaladı. Karısı F.Ç.'yi cadde ortasında av tüfeğiyle sırtından vurarak öldüren İ.Ç. tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. 7 aylık karısını pompalı tüfekle sırtından vurarak öldüren zanlının yakalanma anı bir fotoğraf karesine de yansıdı. Fotoğrafta polis ekiplerince yakalanan zanlı, öldürdüğü karısının yanına yüz üstü yatırılmış ve ellerine kelepçe takılıyor. İHA
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