7 bin 500 yıllık kemikten tasarım aleti Kahramanmaraş'taki Domuztepe Höyüğü'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında 7 bin 500 yıl öncesine ait, ustaların deriden kıyafet ve çanta gibi eşyaların tasarımında kullandığı kemikten yapılmış "biz aleti" bulundu

Kahramanmaraş'taki Domuztepe Höyüğü'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında 7 bin 500 yıl öncesine ait, ustaların deriden kıyafet ve çanta gibi eşyaların tasarımında kullandığı kemikten yapılmış "biz aleti" bulundu. Pazarcık ilçesine bağlı Kelibişler Mahallesi yakınındaki höyükte, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin tarafından 2013'te Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü koordinesinde başlatılan, 2015'ten bu yana da Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen kazı çalışmalarına devam ediliyor. Tekin başkanlığındaki çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılıyor. 2013'te de Türk bilim insanlarınca devam ettirilen çalışmalarda önemli arkeolojik buluntulara ulaşıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Tekin, yaptığı açıklamada, höyüğün, taş çağlarının son dönemine rastlayan bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 hektar genişliğindeki höyüğün o döneme ait en büyük yerleşim olduğunu belirten Tekin, kazılar sonucu buradaki yaşam biçimine dair çok önemli veriler elde ettiklerine değindi.