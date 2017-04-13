7 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin doğu ve güneydoğu illerinde PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, Mardin 'in Artuklu ilçesinde 9 Nisan'da başlatılan operasyonlarda, Ulucanlar mezrası bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde tespit edilen bir sığınakta bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, örgütün sözde GAP-Urfa sorumlusu "Firaz" kod adlı Masum Ay, sözde Savur sorumlusu "Şevger" kod adlı Oktay Salman, sözde Bismil eylem sorumlusu "Çektar" kod adlı Yusuf Kılınç, sözde Artuklu eylem ve örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu "Serhat" kod adlı terörist, "Reber" kod adlı Teyyüp Çam ve kod adı "Beşir" olan bir örgüt mensubu ile bir İranlı terörist etkisiz hale getirildi. Sığınakta teröristlerin kullandığı 2 M-16 piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof, bir tabanca ve 9 el bombası ele geçirildi. AA