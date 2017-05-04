7 yaşındaki çocuğa öğretmen işkencesi

İstanbul Büyükçekmece’de bir ilkokulda, iddiaya göre, sınıf öğretmeni birinci sınıfa giden öğrencisini dövdü. Öğretmen öğrencisinin kulağını ve sırtını morarttı, küçük çocuğun omzunu ısırdı. Küçük çocuğun yakınları ise “İlk gördüğümde şok oldum. Tekme tokat dalmış. Omzunu dişlemiş, bir insan 7 yaşındaki bir çocuğu dişler mi?” diyerek tepki gösterdi.
Olay, Büyükçekmece Tepecik'te bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni K.K. 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi A.D.‘yi başka bir öğrenciyle tartıştığı gerekçesiyle dövdü. A.D.'nin başka bir öğrenci ile tartışmasına sinirlenen öğretmen K.K. küçük çocuğun kulağını çekti, sırtına tekme attı. Öfkesini alamayan öğretmen, küçük çocuğun omzunu da ısırdı. A.D.'yi ve diğer öğrencileri tehdit eden öğretmen, olayı kimselere söylememelerini tembihledi. Öğretmen K.K. daha sonra okul yetkililerine haber vermeden küçük çocuğu sağlık ocağına götürdü. A.D.yi tanıyan sağlık ocağındaki görevli personelin durumu talihsiz çocuğun annesine haber vermesiyle dayak olayı ortaya çıktı.
Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Komşusu olan hemşirenin araması üzerine sağlık ocağına giden anne Müşerref D., öğretmenin, çocuğunun kavga edip düştüğünü olayı büyütmeye gerek olmadığını söylediğini iddia etti. Çocuğunun kendisine olayı söylemediğini anlatan anne Demirel, “Çocuğumu korkutmuş, ben bunu diğer arkadaşlarından duydum. Belim ağrıyor dedi, belini açtım ayakkabı izi. Tek tesellim, sakat kalmaması ve ölmemesidir. Bu çocuk her geldiğinde kafası şişti, kulağı mordu. Ne oldu dediğimde ‘anne düştüm’ diyordu. Çocuğu tehdit ediyordu annene söylersen daha beterini yapacağım diye. Bütün çocuklara aynısını yapmış ama en şiddetlisini benim çocuğuma” diye konuştu. 7 yaşındaki çocuğu dövdüğü ve bir çok yerinde morluklar oluşmasına neden olduğu iddia edilen sınıf öğretmeni K.K. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. İHA