7 yaşındaki çocuğa öğretmen işkencesi

İstanbul Büyükçekmece ’de bir ilkokulda, iddiaya göre, sınıf öğretmeni birinci sınıfa giden öğrencisini dövdü. Öğretmen öğrencisinin kulağını ve sırtını morarttı, küçük çocuğun omzunu ısırdı. Küçük çocuğun yakınları ise “İlk gördüğümde şok oldum. Tekme tokat dalmış. Omzunu dişlemiş, bir insan 7 yaşındaki bir çocuğu dişler mi?” diyerek tepki gösterdi.

Olay, Büyükçekmece Tepecik'te bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni K.K. 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi A.D.‘yi başka bir öğrenciyle tartıştığı gerekçesiyle dövdü. A.D.'nin başka bir öğrenci ile tartışmasına sinirlenen öğretmen K.K. küçük çocuğun kulağını çekti, sırtına tekme attı. Öfkesini alamayan öğretmen, küçük çocuğun omzunu da ısırdı. A.D.'yi ve diğer öğrencileri tehdit eden öğretmen, olayı kimselere söylememelerini tembihledi. Öğretmen K.K. daha sonra okul yetkililerine haber vermeden küçük çocuğu sağlık ocağına götürdü. A.D.yi tanıyan sağlık ocağındaki görevli personelin durumu talihsiz çocuğun annesine haber vermesiyle dayak olayı ortaya çıktı.

Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı