Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125

8-9 saat denizde kalmışlar

Yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum kesimine geçmeye çalışırken tekneleri batan ve Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Suriyeli göçmenler, uzun süre denizde yüzerek hayata tutunduklarını anlattı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:51
8-9 saat denizde kalmışlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarıldıktan sonra Mersin'in Silifke ilçesine getirilen göçmenler, tedavilerinin ardından gönderildikleri İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki kayıt işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldı. Yaşadıkları korku ve kurtuluş hikayelerini anlatan göçmenlerden Beşer el Asker, iç savaş nedeniyle Suriye'den göç edip Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğini söyledi. İnternet ve telefon üzerinden kendilerini Güney Kıbrıs'a götürecek kişilere ulaştığını belirten Asker, bu kişilerle Mersin'de buluşup görüştüklerini kaydetti.

Asker, Kıbrıs için kendilerinden kişi başı 2 bin 500 dolar civarında para istendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Hem Türkiye hem de Suriye tarafındaki kişilerle toplamda 2 bin 500 dolara anlaştık. Bizi Kıbrıs'a ulaştıracaklardı. Paranın bir kısmını verdik bir kısmını da ulaştıktan sonra verecektik. 12 metre uzunluğunda bir tekneyle götürdüler. Gece kaçak olarak yola çıktık.

Yola çıktığımızda deniz çok dalgalıydı. Dalgalar yüzünden teknenin bir bölümü hasar gördü. O nedenle su almaya başladı. Battıktan sonra çok sayıda kişi boğuldu. Herkes kendini kurtarmak için çalışıyordu. Bizi götürdükleri tekne eskiydi. Çok sayıda kişi öldü. Ölenlerin çoğunluğu Suriyeliydi. Amcamın çocukları ve eşleri de boğuldu. Tekne battıktan sonra 8-9 saat denizde kaldık. Yüzerek hayatta kaldık."
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı
Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı
Trafikte 6 aylık ağır bilanço
Trafikte 6 aylık ağır bilanço
Çocukları bekleyen sinsi tehlike
Çocukları bekleyen sinsi tehlike
Diyarbakır karpuzunda hasat sevinci
Diyarbakır karpuzunda hasat sevinci
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor
Kilo vermek isteyenlere yaz müjdesi
Kilo vermek isteyenlere yaz müjdesi
Bilinçsiz yüzme ölümcül risk taşıyor
Bilinçsiz yüzme ölümcül risk taşıyor
Konya’da devasa obruk oluştu
Konya’da devasa obruk oluştu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim