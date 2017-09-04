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8 katlı yeraltı şehri turizme açılıyor

Erciyes Dağı eteklerinde bulunan, çeşitli bölümlerden ve 8 kattan oluşan yaklaşık 8 bin yıllık Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri, keşfedilmeyi bekliyor

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8 katlı yeraltı şehri turizme açılıyor
Kayseri'de bulunan ve geçmişi yaklaşık 8 bin yıl öncesine uzanan, 8 katlı Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor. Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Erciyes Dağı eteklerinde Asarkaya mevkisinde bulunan Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri, büyük bir hol, salon ve odalardan oluşuyor. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, son yapılan çalışmalarda Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri'nin etrafıyla ilgili de bilgi verildiğini söyledi. Yeraltı şehrinin doğrudan vadiye bakan bir yamaçta yer aldığını belirten Özsoy, "Geçmişteki literatür bilgisiyle yeni yapılan ölçümleri kıyasladığımız zaman daha önce girişin üzerinde 4 kat, altında 4 kat, toplam 8 kat olmak üzere aşağıya kadar inen bir tünelden bahsedilmekteydi. Son yapılan detaylı ölçümlerde 5 kat ölçüldü ve eksi 56 metreye kadar inildi. Daha önce bahsedildiği gibi yer yer çöktüğü ve aşağıya inmenin mümkün olmadığı gözlemlendi." diye konuştu. AA
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