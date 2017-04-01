Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dedesinden kalma tüfeğin ateş alması sonucu sol elinin iki parmağını kaybeden Raşit Sarı, tahta kaşık zanaatını 60 yıldır sürdürüyor. Bodrum ilçesinde, dedesinden kalma tüfekle ateş ederken silahın elinde parçalanması sonucu sol elinin iki parmağını kaybeden "Kaşıkçı Raşit" lakaplı Raşit Sarı, oyma yöntemiyle yaptığı tahta kaşık zanaatini 60 yıldır devam ettiriyor. Bodrum'un Sazköy Mahallesi'nde yaşayan Sarı (73), genç yaşlarda hayvan otlatırken dedesinden kalma tüfeğin ateş alması sonucu elinden yaralandı. Olayda sol elinin baş ve serçe parmağını kaybeden Sarı, hayat mücadelesinde azmini hiç yitirmedi. Çiftçilikle geçimlerini sağlayan ailesine yardım eden Sarı, bir taraftan da 13 yaşında merak saldığı ahşap kaşık oyma işinde yeteneğini geliştirdi. Sarı, sandal ve zeytin ağacından farklı boyutlarda yaptığı ahşap oyma kaşıkları, semt pazarlarında satmaya başladı. İlerleyen yaşına rağmen zanaatini sürdüren ve yaptığı kaşıkları haftanın iki günü Sazköy'e 34 kilometre uzaklıktaki Bodrum'a giderek semt pazarında satışa sunuyor. AA
8 parmağıyla tahta kaşık yapıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dedesinden kalma tüfeğin ateş alması sonucu sol elinin iki parmağını kaybeden Raşit Sarı, tahta kaşık zanaatını 60 yıldır sürdürüyor.
01 Nisan 2017 Cumartesi 15:24
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