Mersin'den İstanbul'a geldikten sonra ev kiralayacak parası olmadığı için kızıyla cami bahçesinde sabahlayan, otellerde aşçılık yapan Gül Gürsel Altınöz, açtığı kahke imalathanesini 10 yıldır başarıyla işletiyor. Mersin'den İstanbul'a cebinde sadece 9 lirayla gelen ve ev kiralayacak parası olmadığı için Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda kızıyla sabahlayan, evlerde, otellerde aşçılık yapan Gül Gürsel Altınöz, Fatih'te açtığı kahke imalathanesini 10 yıldır başarıyla işletiyor. Mersin'de tekstil işi yapan varlıklı bir ailenin kızı olarak 1959 yılında dünyaya gelen Altınöz, genç yaşında bir iş adamıyla dünya evine girdi. Altınöz'ün eşi ve babası, o dönem yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilendi. Altınöz, anne babasını kaybettikten sonra eşinden de boşandı ve 16 yaşındaki kızını da yanına alarak 2002 yılında İstanbul'a geldi. Cebinde 9 milyon lirayla (TL'den 6 sıfır atılmadan önce) geldiği İstanbul'da ev kiralayacak parası bile olmayan Altınöz, kızıyla Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda, internet kafelerde sabahladı. Evlerde ve otellerde aşçılık yaparak kendisi ve kızının karnını doyuran Altınöz, Fatih'te küçük bir ev kiraladı. Kızının üniversiteyi kazanmasının ardından masrafları artan ve bu nedenle Fatih'teki bir kahke (bir çeşit yöresel kurabiye) imalathanesinde çalışmaya başlayan Altınöz, azmi ve başarısı sayesinde kısa süre sonra çalıştığı iş yerinin yüzde 50 ortağı oldu. AA
9 lirayla geldi iş kadını oldu
Mersin'den İstanbul'a geldikten sonra ev kiralayacak parası olmadığı için kızıyla cami bahçesinde sabahlayan, otellerde aşçılık yapan Gül Gürsel Altınöz, açtığı kahke imalathanesini 10 yıldır başarıyla işletiyor
26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:51
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