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9 milyon Suriyeli çocuk sahipsiz

Şu anda hem Suriye’de ve hem de komşu ülkelerde mülteci statüsünde olan 9 milyon Suriyeli çocuğun geleceği belirsiz. Bu açıklamayı yapan UNICEF’in rakamlarına göre çocuklara ayrılan bütçe bu sene savaş başladığından beri 220 milyon dolarla en büyük açığını verdi

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9 milyon Suriyeli çocuk sahipsiz
HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletlerin dünya çocukları için çalışan kurumu UNICEF, kurumun fonlarının yetersizliği yüzünden 9 milyon Suriyeli çocuğun gelecekteki refahının tehlikede olduğunu belirtti. Söz konusu 9 milyon çocuğun şu anda hem Suriye’de ve hem de komşu bir ülkede mülteci statüsünde bulunduğu belirtilmiştir. Bugün neredeyse 2.5 milyona yakın çocuk mülteci konumunda komşu ülkelerde yaşıyor. UNICEF’in rakamlarına göre çocuklara ayrılan bütçe bu sene savaş başladığından beri 220 milyon dolarla en büyük açığını verdi.
2017 yılında savaştan etkilenen çocukları kurtarmak için belirlenen rakam 1.4 milyar dolar. Bu rakam çocuklara verilen eğitim, yiyecek, barınma giderleri, yaralıların tedavisi için gerekli. Cuma günü basına verilen açıklamada ayrıca, yeni fon bulunmadığı takdirde birçok hayat kurtarma operasyonlarının tehlikeye gireceği ve çocuklar için vahim sonuçlar doğuracağı belirtildi. Suriye krizi 2011 yılında, Arabistan, İsrail rejimi, Amerika ve müttefiklerince desteklenen terör örgütlerinin Beşar Esad yönetimini devirmek amacıyla Suriye'ye geniş çaplı saldırı başlatmalarıyla baş gösterdi.
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UNICEFBirleşmiş Milletler
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