9 milyon Suriyeli çocuk sahipsiz Şu anda hem Suriye’de ve hem de komşu ülkelerde mülteci statüsünde olan 9 milyon Suriyeli çocuğun geleceği belirsiz. Bu açıklamayı yapan UNICEF’in rakamlarına göre çocuklara ayrılan bütçe bu sene savaş başladığından beri 220 milyon dolarla en büyük açığını verdi

17 Haziran 2017 Cumartesi 15:02 Bu haber kez okundu.