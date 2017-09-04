Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

9 milyon yıllık fosiller çıktı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, konut alanı için başlatılan kazı sırasında fark edilen ve tarihleri 9 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen fosiller gün yüzüne çıkartılıyor

Bu haber kez okundu.

9 milyon yıllık fosiller çıktı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, konut alanı için başlatılan kazı sırasında fark edilen ve tarihleri 9 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen fosiller gün yüzüne çıkartılıyor. Türkiye'nin önemli jeosit alanlarından biri olarak gösterilen Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyü bölgesinde TOKİ konutları için başlatılan kazı sırasında hayvan fosilleri bulundu. Bunun üzerine Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 1 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede, tarihleri 9 milyon yıl öncesine kadar uzandığı belirlenen üç toynaklı attan öküzlerden gergedanlara ve fillere kadar pek çok küçük ve büyükbaş hayvan fosillerinin varlığı tespit edildi. Kazı başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlivan, yaptığı açıklamada, fosillerin ortaya çıkartılması için başlatılan çalışmalar sonucunda Doğu Akdeniz'in hayvan varlığını açığa çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100