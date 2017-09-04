Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, konut alanı için başlatılan kazı sırasında fark edilen ve tarihleri 9 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen fosiller gün yüzüne çıkartılıyor. Türkiye'nin önemli jeosit alanlarından biri olarak gösterilen Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyü bölgesinde TOKİ konutları için başlatılan kazı sırasında hayvan fosilleri bulundu. Bunun üzerine Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 1 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede, tarihleri 9 milyon yıl öncesine kadar uzandığı belirlenen üç toynaklı attan öküzlerden gergedanlara ve fillere kadar pek çok küçük ve büyükbaş hayvan fosillerinin varlığı tespit edildi. Kazı başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlivan, yaptığı açıklamada, fosillerin ortaya çıkartılması için başlatılan çalışmalar sonucunda Doğu Akdeniz'in hayvan varlığını açığa çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. AA
9 milyon yıllık fosiller çıktı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, konut alanı için başlatılan kazı sırasında fark edilen ve tarihleri 9 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen fosiller gün yüzüne çıkartılıyor
04 Eylül 2017 Pazartesi 16:27
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