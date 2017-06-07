ABD ve İngiltere uçuşları için tomografi cihazları getirildi

ABD ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik yasağının ardından Atatürk Havalimanı’na konulacağı açıklanan 2 tomografi cihazı önceki gece getirildi. Türkiye, ABD’nin ülkeye yönelik uçuşlarda uygulamaya koyduğu kabin içi elektronik cihaz yasağı için yeni önlemler kapsamında alınan iki adet tomografi cihazları önceki gece Atatürk Havalimanı'na getirildi. Cihazlar ABD ve İngiltere yolcularının uçağa alınacağı körüklere konulacak. Önceki gece
getirilen tomografi cihazları dün ABD yolcularının alındığı körüklere monte edildi.