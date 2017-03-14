ABD’de ırkçılık artıyor

Nefret ve Aşırılık Araştırma Merkezi , ilk kez yayınladığı bir çalışmada, Amerika’da yedi büyük kentte nefret suçlarının arttığını ortaya çıkardı. Bu yedi kent arasında New York, Chicago, Ohio ve Columbus da bulunuyor. Veriler bu bölgelerdeki nefret suçlarında iki haneli oranlarda artış olduğunu gösteriyor.

Araştırmadan özet sonuçlar şöyle:

- New York şehrindeki nefret suçlarında yüzde 24 oranında bir artış oldu ve bu son 10 yılın en büyük artış oranı

- New York eyalet genelindeki artış oranı ise yüzde 20

- Chicago’daki artış yüzde 24. Bu, 2010 yılından bu yana görülen en yüksek artış oranı

- Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki nefret suçu olaylarında yüzde 38’lik artış kaydedildi

- Aynı eyaletin Columbus kentindeki artış da yaklaşık yüzde 10’a çıktı

- Maryland’in Montgomery bölgesinde artış yüzde 42’den fazla oldu

- Washington eyaletinin Seattle kentinde kasıtlı taciz olaylarında yüzde 6 artış görüldü.

Eyalet ve yerel güvenlik güçleri ve hükümet dairelerinden gelen ilk resmi bilgilerde de 2016 yılında nefret suçlarında bir artış olduğu görülüyor.

Quinnipiac Üniversitesi’nin yaptığı bir anket de, resmi rakamlarla ortaya çıkan durumu doğrular nitelikte. Ankete katılanların yüzde 77’si azınlık gruplarına karşı çok ya da kayda değer bir önyargı olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 48’i önyargıyı son derece ciddi olarak değerlendiriyor. Haziran 2016’da yapılan ankette aynı oran yüzde 41 olarak görülüyordu.

Müslümanları hedef alan saldırılar arttı

FBI tarafından açıklanan nefret suçları raporuna göre 2015’te nefret suçlarında yüzde 7 artış oldu. Doğrudan Müslümanların hedef alındığı saldırılar da yüzde 67’ye yükseldi. Nefret suçlarında bu yıl da bazı bölgelerde artış devam etti. Söz konusu suçlar Müslüman camilerine ve Müslümanlara tehdit telefonları açılması şeklinde oldu.