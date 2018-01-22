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‘Aç kalarak diyet yapılmaz’

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, aç kalarak kilo vermeye çalışanların sorunlarla karşılaşabileceğini belirterek, diyet yapacakların uzmanlara danışmasını önerdi

22 Ocak 2018 Pazartesi 23:55
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‘Aç kalarak diyet yapılmaz’

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Tuğba Baldede, aç kalınarak yapılan diyetlerin yanlış olduğunu söyleyerek, “Yapılan yanlışlardan en büyüğü de aslında aç kalarak diyet yapmak. Vücut çok az beslenildiğinde ya da hiç beslenilmediği zaman, bir süre sonra kendi yapısından bu ihtiyacı karşılayacaktır. Bu da tartıda bir düşüşe neden olacaktır.

Bu düşüş ilk önce bizi mutlu edecektir ama daha sonra mutsuz bir sona neden olacaktır. Bu kaçınılmazdır çünkü ilk önce verdiğimiz kilolar sonrasında fazlasıyla geri dönecektir. Bunu yaşayan hastalarımız biliyor. Biz aç kalarak bir nevi vücudu Survivor’a sokmuş oluyoruz. Yani vücuda az besin geldiği zaman vücut ben bunu depolamalıyım diye düşünüyor.

Gelen az besini yağ olarak depolama başlıyor. Böylece hem yağ oranımız artıyor hem de metabolizmamız yavaşlamaya başlıyor. Metabolizma yavaşladıktan sonra siz kilo alımına açık duruma geliyorsunuz.

Yani vücut o dönemde gelen besinler az geldiği için kendi hızını düşürüyor ve sonrasında siz normal beslenme düzeyine geçtiğiniz zaman aynı metabolizma hızınız olmadığı için kilo almaya başlıyorsunuz. Bunlar zaten sözde zayıflama diyetleri olarak adlandırıyoruz. Çünkü aç kalınarak diyet olmaz” ifadelerini kullandı.

‘Diyet kişiye özeldir’

Diyet yapacak kişilerin uzmanlara danışması gerektiğini kaydeden Diyetisyen Baldede, “Sözde zayıflama diyetlerinde yani obezite gittikçe artıyor ve bu kilo verme konusuna rağbette gittikçe artıyor. Bu işi uzmanı da yapıyor uzmanı olmayanda yapıyor maalesef. O yüzden internet üzerinde bir sürü yanlış diyetler var. Tek öğün diyetleri, bir elma iki yoğurt yiyin gibi diyetleri var.

Bunlar çok yanlış. Çünkü kilo vermek bir yana sağlığımızdan olabiliriz. Bizim için tüm değerler önemli. Bir bayan geldiği zaman demir eksikliği varsa ona uygun besinler gerekirse takviye edilmesi çok önemli.

Diğer türlü internet çıktısından alabileceğiniz bir diyetin hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü diyet kişiye özeldir. Başarısız olan siz değilsiniz, başarısız olan diyet. Çünkü uzmanı tarafından yapılmadığı zaman başarısız olması kaçınılmaz" diye konuştu.
İHA

 
 

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BeslenmeDiyetKiloSorunUzman
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